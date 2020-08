L’estate non cancella le regole di convivenza con il Covid. Anche in questo mese di agosto, infatti, tanti utenti dovranno lavorare in smart working oppure utilizzare le piattaforma per la didattica online. L’obiettivo di TIM – in linea con quella che è stata anche la strategia durante il periodo di lockdown – è favorire le attività di tutti gli utenti.

TIM e la eLearning Card: Giga illimitati per tutte queste applicazioni

TIM riserva quindi un trattamento riservato a lavoratori e studenti. Costoro potranno ora attivare una promozione molto speciale che prevede Giga illimitati e gratis. Il pacchetto di consumi illimitati per la rete internet potrà essere utilizzato per le app più popolari legate allo smart working ed alla didattica online.

La promozione di TIM – che prende il nome di eLearning Card – garantisce quindi connessione illimitata su questi servizi: Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams. La lista è integrata, inoltre, da ulteriori software meno popolari.

Come ovvio, quest’offerta di TIM è a costo zero e potrà essere attivata da ogni utente attraverso il sito di TIMparty. I clienti avranno modo di attivare l’iniziativa, collegandosi con la propria area personale e selezionando la voce relativa all’offerta eLearning Card. Dalla selezione, la sottoscrizione dell’offerta sarà immediata.

Per garantire quest’iniziativa a tutti i clienti, TIM ha stretto accordi con il Ministero dell’Istruzione, con gli istituti universitari e con le principali aziende hi-tech. In base a quanto si apprende, la promozione continuerà ad essere presente per tutti gli interessati anche nelle prossime settimane estive.