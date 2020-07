Google Maps sta mostrando una nuova icona che lo sviluppatore colloca proprio all’interno di alcune zone delle mappe. Trova posto agli incroci ed in prossimità di strade rettilinee in cui è maggiore la possibilità di incontrare ingorghi. Si tratta dei semafori, scoperti casualmente all’interno della nuova versione dell’applicazione dopo un aggiornamento valido a partire dagli USA. Ecco quali sono le ultime ed importanti novità del navigatore satellitare più installato di sempre.

Google Maps e l’icona del semaforo: ecco l’ultima novità per la navigazione

Dopo autovelox e limiti di velocità è tempo di incrementare la sicurezza e la consapevolezza della navigazione stradale. Si introducono gli indicatori dei semafori per dispositivi Android. La scoperta emerge dopo l’analisi dell’ultimo update concesso da BigG per il suo personale sistema di navigazione GPS. Il riferimento è inequivocabile dopo la presa visione della nuova immagine. Semplicemente un semaforo con gli indicatori luminosi Rosso, Giallo e Verde in forma statica. L’implementazione della funzione avviene con un update lato server che richiede una versione minima pari a Google Maps 10.44. Qualcuno di voi è già in grado di apprezzare la novità all’interno dell’applicazione? Lasciateci pure tutti i vostri commenti ed intanto scoprite anche gli ultimi cambiamenti introdotti per quanto riguarda il design dell’app e le nuove etichette per l’informativa sui posti meno affollati cui accedere durante lo sviluppo di questa nuova fase di emergenza sanitaria.

