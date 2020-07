Con l’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus, in molteplici paesi del mondo è stato imposto il regime di Lockdown per diversi mesi. Quasi 3 miliardi di persone, quindi, sono state costrette a restare in casa e, come c’era da aspettarsi, Netflix è diventata la principale alternativa alle uscite. Tutto ciò ha permesso ad alcuni titoli del colosso Americano di riscuotere un successo senza precedenti. Tra questi, di fatto, rientrano anche Lucifer, Vis à Vis e The Witcher. Scopriamo quindi di seguito tutte le novità in arrivo.

Lucifer, Vis à Vis e The Witcher: ecco cosa ci aspetta in futuro

Cominciamo con Lucifer. La serie TV, come ben sappiamo, approda sulla piattaforma del colosso Statunitense dopo un passato piuttosto burrascoso. Grazie al salvataggio di Netflix, quindi, Lucifer è riuscito ad ottenere il successo che meritava, diventando quindi una delle serie televisive più attese di sempre. Dopo un lungo periodo di stop dovuto al periodo di quarantena, finalmente abbiamo una data: Lucifer 5 arriverà sul piccolo schermo il prossimo 21 Agosto 2020.

Proseguiamo con Vis à Vis. Come abbiamo potuto notare sui Social, la serie TV spagnola ha recentemente riscosso un successo senza precedenti. Purtroppo, però, la quarta stagione, pubblicata su Netflix lo scorso 25 Settembre 2019, ha chiuso definitivamente uno dei titoli più apprezzati di sempre. Ciononostante, però, Netflix ha annunciato che il prossimo 31 Luglio 2020 verrà pubblicato lo spin-off della serie intitolato “Vis a Vis: El Oasis”

Terminiamo infine con The Witcher. La serie TV fantasy, come ben sappiamo, ha ottenuto un enorme successo sin da subito. Attualmente non ci sono novità rilevanti in merito al rilascio della seconda season ma, di fatto, Netflix ha appena annunciato il progetto legato ad un prequel intitolato “The Witcher: Blood Origin” che, quindi, sarà ambientato ben 1200 anni prima dei fatti narrati nella serie principale.