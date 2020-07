L’estate sta per diventare più calda che mai con i nuovi arrivi sul catalogo di Netflix. Finalmente le serie TV più attese dell’anno stanno per diventare disponibili e già orde di abbonati hanno fissato la data sul calendario: il 31 luglio e il 21 agosto saranno giornate di binge watching. È così dunque che Zulema, Macarena e Lucifer torneranno sul piccolo schermo per deliziare gli spettatori con tanti nuovi episodi che riguarderanno nel primo caso uno spin off, mentre nel secondo la quinta stagione effettiva della serie TV: vediamone i dettagli.

Lucifer e Vis a Vis: tutto quello da sapere sulle serie TV in arrivo

Partendo in ordine cronologico, il primo show a fare capolinea sul servizio streaming sarà Vis a Vis, nello specifico lo spin off della serie madre denominato “Vis a Vis El Oasis“. Negli otto episodi già andati in onda in Spagna le storie ripercorse saranno quelle di Zulema e Macarena, due personaggi molto amati dei quali si andranno a scoprire dei retroscena pieni di intrighi.

Il 21 agosto, poi, sarà la volta di Lucifer. Il diavolo più focoso sulla Terra tornerà con la prima parte della sua quinta stagione: otto episodi tutti da amare. Non è ancora chiaro quando il resto della quinta stagione verrà caricata su Netflix, ma molto probabilmente il tutto avverrà prima della fine dell’anno. Nel corso di questa nuova produzioni vi sarà anche un episodio speciale, in versione musical ma molto probabilmente questo verrà inserito nel corso della seconda parte. Il destino di Lucifer e Chloe? Tutto da amare.