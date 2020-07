Iniziano oggi due giorni di speciali promozioni Huawei dedicate a tutti coloro che acquisteranno sul sito o sull’app HUAWEI Store gli incredibili prodotti dell’ecosistema. Tablet, smartphone, PC, wearable e accessori saranno disponibili dal 29 al 30 luglio con promozioni imperdibili per partire per le vacanze con una marcia in più.

“La forza dell’ecosistema Huawei è la connessione senza soluzione di continuità tra i nostri prodotti e oggi, con le speciali promozioni HUAWEI Days vogliamo offrire a tutti la possibilità di sperimentare, divertirsi, lavorare in maniera iperconnessa con i prodotti del nostro ecosistema, acquistandoli ad un prezzo vantaggioso”. Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

HUAWEI MATEBOOK: SCEGLI IL TUO PREFERITO

Eleganti, compatti e potenti, i nuovi HUAWEI MateBook D 14’’ AMD e HUAWEI MateBook D 15’’ AMD uniscono potenza e autonomia in una soluzione giovane, elegante e leggera: pesano rispettivamente 1.38 e 1.53kg e sono perfetti per chi è sempre in movimento. Solo per due giorni, fino al 30/7, HUAWEI MateBook D 15, zaino Backpack Swift e il Mouse Swift saranno disponibili al prezzo complessivo di 599,00€. Solo per due giorni, dal 29/7 al 30/7 HUAWEI MateBook D14, zaino Backpack Swift e il Mouse Swift saranno disponibili al prezzo complessivo di 609,00€.

Con un peso di soli 1.3 kg e uno spessore di 14.9 mm, HUAWEI Matebook 13 AMD rappresenta il perfetto equilibrio tra efficienza energetica e prestazioni e da oggi, integrato con il processore AMD Ryzen 5, è ancora più performante. Solo per due giorni, dal 29/7 al 30/7 2020, sarà possibile acquistare:

HUAWEI Matebook 13 AMD Non-Touch da 512GB, lo zaino HUAWEI Backpack Swift e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift al prezzo complessivo di 699,00€ ;

HUAWEI Matebook 13 AMD Non-Touch da 512GB, lo zaino HUAWEI Backpack Swift con l'adattatore HUAWEI MateDock 3 al prezzo complessivo di 699,00€;

Fino al 15/8, sarà possibile acquistare:

HUAWEI Matebook 13 AMD Non-Touch da 256GB , lo zaino HUAWEI Backpack Swift e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift al prezzo complessivo di 599,00€ ;

HUAWEI Matebook 13 AMD Non-Touch da 256GB, lo zaino HUAWEI Backpack Swift con l'adattatore HUAWEI MateDock 3 al prezzo complessivo di 599,00€;

Offerte lampo sono anche dedicate a HUAWEI MateBook 14, dal 29 luglio al 30 luglio 2020 – nelle versioni aggiornate con il processore Intel i7 o i5 riceverà. Nello specifico, sarà possibile acquistare:

HUAWEI MateBook 14 (la versione i7, 16GB, 512GB, MX350), tablet HUAWEI MatePad T8 Wifi, HUAWEI Bluetooth Mouse Swift e lo zaino HUAWEI Backpack Swift al prezzo complessivo di 299,00€;

HUAWEI MateBook 14 (la versione i5, 8GB, 512GB, MX350), tablet HUAWEI MatePad T8 Wifi, HUAWEI Bluetooth Mouse Swift e lo zaino HUAWEI Backpack Swift al prezzo complessivo di 999,00€;

Per tutti coloro che cercano dal proprio MateBook prestazioni senza precedenti e un’esperienza senza confini, il nuovo HUAWEI MateBook X Pro 2020 è la risposta alle loro esigenze: uno notebook professionale, estremamente portatile ed elegante con finiture sabbiate e taglio diamantato reso estremamente potente dal processore Intel di decima generazione. Dal 29/7 al 30/7 2020, sarà possibile acquistare:

HUAWEI MateBook X Pro 2020 (nella configurazione i7, 16GB, 1TB, MX250, Touch), il tablet HUAWEI T5 da 10 pollici – nella versione da 64GB LTE – HUAWEI Bluetooth Mouse Swift e lo zaino HUAWEI Backpack Swift al prezzo complessivo di 899,00€

HUAWEI MateBook X Pro 2020 (nella configurazione i5, 16GB, 512GB, MX250), il tablet HUAWEI T5 da 10 pollici – nella versione da 64GB LTE – HUAWEI Bluetooth Mouse Swift e lo zaino HUAWEI Backpack Swift al prezzo complessivo di 499,00€

HUAWEI MATEPAD: TECNOLOGIA IN MOVIMENTO

Perfetti da portare in vacanza, i tablet HUAWEI sono leggeri, resistenti e preformanti. Dal 29 al 30 luglio 2020, sarà possibile acquistare:

HUAWEI MatePad Pro (nella configurazione WiFi), HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e HUAWEI M Pencil al prezzo complessivo di 449,90€;

(nella configurazione ), e HUAWEI MatePad Pro (nella configurazione LTE), HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e HUAWEI M Pencil al prezzo complessivo di 499,90€;

Dal 29 luglio al 30 luglio, sarà possibile acquistare:

HUAWEI MatePad (nella configurazione LTE) e Huawei M-Pencil package (comprensivo di: M-Pencil) al prezzo complessivo di 299,9€;

HUAWEI MatePad (nella configurazione WI-Fi) e Huawei M-Pencil package (comprensivo di: M-Pencil) al prezzo complessivo di 259,9€;

Chi cerca un tablet perfetto per tutta la famiglia non potrà farsi sfuggire HUAWEI MatePad T8 disponibile nella configurazione LTE a 99,9€ (invece di 139,90).

WEARABLE E ACCESSORI

Promozioni straordinarie sono riservate anche a coloro che cercano le migliori soluzioni tecnologiche indossabili di Huawei: HUAWEI Watch GT2e, HUAWEI FreeBuds 3i, HUAWEI Band 4 Pro sono scontati fino al 25%.

Fino al 31/7, il nuovo HUAWEI Watch GT2e, sarà disponibile a 149,00€ (invece di 169,9€) e HUAWEI Band 4 Pro sarà disponibile a 59,90€ (invece di 79,90€): perfetti compagni di allenamento con l’esclusiva funzione di monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue. Per chi cerca un’esperienza di cancellazione del rumore completa ad un prezzo contenuto, HUAWEI Freebuds 3i saranno disponibili fino al 23/8 a 89,00€ (invece di 99,00€) e solo in occasione dei HUAWEI Days – 29 e 30 luglio – saranno disponibili a 79,90€.

Per tutti coloro che vogliono alzare il volume della loro estate, HUAWEI Sound X, nella sua configurazione in inglese, sarà disponibile a 249,90€ (invece di 349,90€).

UN’ESTATE PER SCEGLIERE LO SMARTPHONE PERFETTO

Scegliere un telefono non è mai semplice: si cercano tante informazioni, si leggono le recensioni, i pareri degli utenti, si guardano con attenzione le offerte e, dopo attente riflessioni, si prende una decisione. Huawei ha creato un unico luogo per tutto il processo di acquisto di coloro che desiderano scegliere il device perfetto: dalla ricerca di informazioni all’acquisto, l’app HUAWEI Store ha tutte le risposte.

Le offerte sugli smartphone Huawei durano anche oltre i Huawei Days.

Fino al 31/8, sarà possibile acquistare:

HUAWEI Y5p e HUAWEI Mini Speaker al prezzo complessivo di 99,00€

HUAWEI Y6p e le le cuffie HUAWEI AM61 Bluetooth Headphone al prezzo complessivo di 139,90€

Per chi desidera acquistare il meglio della tecnologia 5G di Huawei ad un prezzo contenuto, dal 29 al 30 luglio 2020 HUAWEI P40 lite 5G e HUAWEI FreeBuds 3i e HUAWEI Mini Speaker al prezzo complessivo di 349,90€.

Dal 31luglio al 23 agosto 2020 HUAWEI P40 lite 5G e HUAWEI FreeBuds 3i e HUAWEI Mini Speaker al prezzo complessivo di 369,00€.

Incredibili offerte sono dedicate anche a HUAWEI P40 Pro e HUAWEI P40. Dal 29/7 al 30/7 sarà possibile acquistare:

HUAWEI P40 Pro, HUAWEI FreeBuds 3i e HUAWEI Mini Speaker al prezzo complessivo di 949,00€;

e HUAWEI P40, HUAWEI FreeBuds 3i e HUAWEI Mini Speaker al prezzo complessivo di 699,00€

Offerta speciale anche per il piccolo della famiglia: HUAWEI P40 lite E. Fino al 23/8 2020 sarà possibile acquistare HUAWEI P40 lite E e HUAWEI Mini Speaker al prezzo complessivo di 169,90€.

Vantaggi anche per chi acquista HUAWEI Mate Xs. Dal 29/7 al 30/7 sarà possibile acquistare HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Watch GT 2 e HUAWEI FreeBuds 3 al prezzo complessivo di 2.599,9€;

48 ore di tempo per acquistare tutti i propri prodotti preferiti da mettere in valigia, per una vacanza incredibile e multi connessa con i device dell’ecosistema Huawei.

Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina https://consumer.huawei.com/it/offer/