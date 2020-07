L’operatore Vodafone Italia ha iniziato a proporre ad alcuni ex clienti, attualmente clienti di Iliad, WindTre e Tim, l’offerta Special a partire da soli 7 euro al mese.

Gli utenti selezionati hanno iniziato a ricevere nelle scorse ore un SMS winback, con prezzi differenti in base all’operatore di provenienza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con l’offerta Special a partire da 7 euro al mese

L’offerta proposta all’interno dell’SMS prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il prezzo è di 7 euro al mese per i clienti che provengono da Iliad e Fastweb Mobile, mentre il prezzo sale a 10 euro al mese per tutti gli utenti che provengono da Tim e WindTre.

Il cliente può richiedere l’acquisto della nuova SIM ricaricabile Vodafone con il ritiro nei Negozi Vodafone o spedizione a domicilio. In Roaming UE il traffico voce ed sms è valido per chiamare tutti i Paesi dell’Unione Europea e il traffico dati è valido fino a un limite mensile come previsto dalla formula del Regolamento Roaming Like at Home.

L’offerta include il servizio di ascolto della segreteria telefonica, i servizi SMS di reperibilità Chiamami e Recall senza costi aggiuntivi e il servizio Digital Service che permette di avere assistenza digitale 24 ore su 24 tramite MyVodafone, Area Fai Da Te e Tobi, con la possibilità di scegliere di chattare con un consulente esperto o di essere richiamato. Per scoprire invece tutte le altre offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.