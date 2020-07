Il mondo della telefonia mobile, è in continuo cambiamento ed evoluzione. Non si fa infatti che cambiare tariffe ed accorgersi che tra i vari operatori telefonici esiste una vera e propria guerra continua, talvolta al ribasso. Proprio per questo motivo, talvolta si potrebbe aver voglia di cambiare operatore e di trovare delle offerte che, per i nostri standard, sono migliori delle tariffe a cui siamo attualmente abbonati. Ecco quindi, per coloro che vogliono passare a TIM, tra i vari operatori, quali sono le offerte previste per questo mese di Luglio.

Ecco quali sono le migliori offerte del mese

Esistono due differenti modalità di offerta: quella chiamata “Passa a TIM in negozio” e quella chiamata “Passa a TIM con operatore”. In base al come si sceglie di fare il cambio, variano i tipi di offerta disponibile.

Supreme Limited Edition, Online Limited Edition, Steel New, e le varie offerte TIM senza limiti, sono le più importanti da tenere in considerazione in questo momento.

Cominciamo prima dalle offerte in negozio:

TIM Jet Al. Per coloro che intendono passare a questo operatore, sono previsti minuti illimitati e 10 GB al costo di 11,99 euro al mese. Il costo del passaggio è di 3 euro, da unire anche al costo iniziale dell’acquisto della SIM.

TIM xTE 10 M. Per avere minuti illimitati per il traffico voce nazionale e verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea e 10 GB di traffico internet, il costo è di 7,99 euro al mese. È attivabile sia in negozio, che online. Con addebito su conto corrente, i GB raddoppiano.

TIM xTE 15L. In questo caso, l’offerta è identica alla precedente, con 15 GB di traffico internet che su conto corrente diventano 30 GB.

TIM xTE 30 X. Anche questa offerta è uguale alle precedenti, però ha il costo di 14,99 euro al mese, con 30 GB di internet che, esattamente come le precedenti, raddoppia con addebito su conto corrente.

Per coloro che hanno necessità di utilizzare molto traffico internet, TIM XTE 50L, TIM XTE 50M e TIM XTE 50 UP, prevedono tutti 50 GB di internet che raddoppiano con l’addebito su conto corrente. Prevedono tutti i minuti illimitati, con la differenza che l’ultima opzione, prevede anche 7 GB di traffico internet per l’Unione Europea. I costi mensili di queste tre opzioni, sono rispettivamente di 7,99, 9,99 e 12,99 euro.

Infine, TIM Online, è un’offerta attivabile unicamente in negozio. Al costo di 14,99 euro al mese, prevede 1000 minuti di traffico telefonico e 3 GB di internet. L’offerta è valida per gli utenti che desiderano passare a questo operatore e che si trovino attualmente con Vodafone, Wind e Tre.

Esistono anche delle offerte per GB illimitati, che sono attuabili a discrezione dei propri operatori attuali:

Giga Illimitati Green : 1,99 euro al mese per 500 Giga 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD.

: al mese per 500 Giga 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD. Giga Illimitati Red : 2,99 euro al mese 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps.

: al mese 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps. Giga Illimitati White : 4,99 euro al mese per 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps.

: 4,99 euro al mese per 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps. Giga Illimitati Black: 9,99 euro al mese per 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps.

Ecco adesso invece, tutte le opzioni attuabili solo tramite operatore:

Per gli ex clienti TIM che in precedenza hanno concesso l’uso al trattamento dei propri dati personali, potrebbe arrivare una telefonata con una delle seguenti offerte:

TIM Supreme New 50 GB a 5,99 euro al mese;

a al mese; TIM Supreme con Star 70 GB a 7,99 euro al mese;

a al mese; TIM Steel Pro da 50 GB a 7,99 euro al mese;

a al mese; TIM Titanium da 50 GB a 9,99 euro al mese.

Proseguendo con altre offerte da Call Center, ecco le altre opzioni.

TIM Entry M. L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti e 1 GB di traffico internet a 4,99 euro al mese.

TIM Easy S a 7,99 euro al mese, prevede 10 GB e minuti illimitati verso tutti e giga illimitati per chat e social. I GB raddoppiano con addebito su conto corrente.

TIM Easy M: minuti senza limiti verso tutti, navigazione free per social e chat e 20 GB di traffico internet mobile, che diventano 40 con addebito su conto corrente, a 7,99 euro al mese.

Le offerte sono ancora moltissime, molte più di quelle disponibili in negozio. Alcune sono disponibili a questo link. Tutte le informazioni, sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.