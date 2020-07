Huawei si ritrova in un periodo abbastanza ambiguo, all’interno del quale ci sono gioie e dolori. Se da un lato il governo americano ha inibito il colosso cinese in tutti i rapporti con Google, dall’altro le vendite sembrano essere saldamente al comando della classifica. Sia chiaro: c’è stata una netta discesa, ma nessuno è stato in grado di superare Huawei.

In attesa che qualcosa possa cambiare, il produttore ha scelto di aggiornare ancora i suoi dispositivi. La sua interfaccia è stata ulteriormente migliorata, e la nuova EMUI 10.1 ne è la diretta testimonianza. In questo caso i dispositivi sono pronti a riceverla con varie novità: animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Intanto qualcuno sarebbe già proiettato alla prossima EMUI 11.

Huawei: la EMUI 10.1 arriva per tutti questi smartphone mentre si parla già della EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11