Esselunga rilancia la sfida a tutti con una nuova offerta tech molto interessante, come al solito applicata su un singolo prodotto, in questo caso uno smartphone marchiato Huawei.

L’acquisto è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, fino al 5 agosto 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili (è difficile che vengano rifornite in corso d’opera). Il prodotto viene commercializzato in versione completamente no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel negozio in cui è stato completato l’acquisto.

Scoprite le ultime offerte Amazon e tutti i più speciali codici sconto, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: queste sono le offerte migliori

Lo smartphone incluso nella campagna promozionale resta essere lo Huawei Y6P 2020, un buonissimo modello ma appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, e sopratutto gambizzato dalla totale assenza dei servizi Google (come tutti gli ultimi device di casa Huawei/Honor).

Osservando da vicino la scheda tecnica notiamo la presenza di un ampio display da 6.3 pollici completamente IPS LCD, processore octa-core da 2GHz, 3GB di RAM, 3 fotocamere posteriori, una frontale da 8 megapixel, sistema operativo Android 10 ed un’ampia batteria da 5’000mAh. La versione attualmente in vendita prevede ad ogni modo 64GB di memoria interna, espandibili tramite SD.

Il prezzo rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, infatti richiede il versamento di soli 119 euro. Come specificato in precedenza, l’acquisto potrà essere completato solo nei negozi, ricordatevi che non potrete raggiungere i prodotti relativi alla tecnologia direttamente sul sito ufficiale di Esselunga.