In queste ore Rockstar Games ha fatto un annuncio ufficiale che farà contenti i giocatori di GTA Online e Red Dead Online. Gli sviluppatori hanno confermato che per entrambi i giochi sono in arrivo corposi aggiornamenti.

L’attesa per i nuovi DLC di GTA Online e Red Dead Online sembra quindi essere finita. Per permettere a tutti i giocatori di godersi le novità, gli update non arriveranno in contemporanea per i due titoli.

Il primo ad essere aggiornato sarà Red Dead Online con un appuntamento fissato per il prossimo martedì 28 luglio. Tra le novità più importanti che il DLC includerà spicca una nuova Professione della frontiera. Scegliendo questa nuova opzione, il giocatore potrà seguire la via del naturalismo e quindi sperimentare un Ruolo tutto nuovo.

Non mancherà anche un Pass Fuorilegge tutto nuovo e tantissime correzioni e feature richieste dalla comunità. Questo è solo il primo passo, in quanto con il passare del tempo arriveranno tante altre novità tutte da scoprire.

GTA Online e Red Dead Online si aggiornano con un nuovo DLC

Per quanto riguarda GTA Online invece, Rockstar Games mantiene ancora tutto nascosto. Per il momento l’unica indiscrezione è l’arrivo di nuovi Colpi in località inedite. Non mancheranno anche nuove attività e certamente arriveranno anche veicoli, sfide e proprietà da acquistare. La software house indica il debutto del DLC in estate, ma non fornisce ancora una data ufficiale, possiamo aspettarci novità in merito durante le prossime settimane.

Rockstar Games inoltre sottolinea il proprio impegno contro i modder, gli hacker e coloro che usano trucchi nel gioco. Solo in questo anno, sono stati centinaia di migliaia i giocatori bannati per non aver rispettato le regole. In questo modo è possibile mantenere le lobby di gioco sempre sicure e divertenti per tutti gli utenti.