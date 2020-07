Dopo un lungo periodo segnato dal Covid-19, l’attesa delle serie tv rimaste sospese in un vuoto di incertezze si fa sempre più insopportabile. Difatti, ora che le riprese cinematografiche hanno riavviato il loro cammino pur sempre rispettando le norme di sicurezza imposte dalla legge, i fan delle serie televisive non stanno più nella pelle. Tra queste troviamo sulla piattaforma Netflix: Lucifer, The Witcher e Vis a Vis.

“Quando torna Lucifer?”, “Quando ricomincia Vis a Vis?”, o ancora “Avranno cominciato a girare le nuove riprese?”, queste sono le domande che la maggior parte di noi si pone ogni giorno. Eppure non si hanno ancora delle notizie in merito. Oggi riformuliamo la domanda: “Tra quanto tempo si potranno guardare le nuove puntate?”

E vi rispondiamo partendo con Lucifer. Nonostante la produzione avesse bloccato temporaneamente tutte le riprese, pochi giorni fa, Netflix ha lanciato finalmente la data ufficiale: Lucifer 5 sbarcherà sulla piattaforma americana il prossimo 21 Agosto.

Per quanto riguarda invece la nuova stagione di Vis a Vis, non si farà. Verrà però “in sostituzione” uno speciale spin-off che andrà in onda su Netflix molto presto e che, ad oggi, prevede ben due stagioni.

Concludiamo infine con le ultime notizie riguardanti The Witcher. La serie TV fantasy, tratta dall’omonimo libro, è andata in onda lo scorso dicembre con la prima stagione. Nonostante oggi sia il 24 luglio, non vi è ancora alcuna notizia che riguardi la seconda stagione, già confermata da tempo.