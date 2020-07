Il pubblico di Netflix, è indubbiamente variegato. Per questa ragione, la grande piattaforma streaming californiana si impegna costantemente a fornire dei programmi che possano piacere a tipi molto diversi gli spettatori. Fasce di età diverse, diversi gusti e culture, eppure Netflix rimaei attualmente la piattaforma con maggior numero di iscritti in assoluto, in tutto il mondo. Lucifer, Vis à Vis e The Witcher, sono tre fra le serie più amate e di cui in molti attendono con trepidazione i futuri episodi. Ecco cosa sappiamo in merito.

Lucifer, Vis à Vis e The Witcher, ecco le news sul futuro delle serie

Lucifer, tra tutte, è senza ombra di dubbio la serie più attesa in questo momento. È una storia controversa che vede la serie cancellata per ben due volte. La prima durante la terza stagione, che ha visto quindi, eliminare la quarta. La seconda volta invece, subito dopo la quarta stagione. Grazie alla determinazione dei fan che hanno avviato un avere propria campagna, accompagnata dall’hashtag #SaveLucifer, sono riusciti a recuperarla. Non solo la produzione ha deciso di proseguire con la quinta stagione, ma si vocifera anche che se ne farà una sesta. A causa dell’emergenza sanitaria, la produzione si è trovata costretta a rallentare, pertanto non si sa quando andranno in onda le prossime puntate.

Vis à Vis, invece, è già arrivata al suo termine. La serie è composta da quattro stagioni, ambientate in un carcere femminile di alta sicurezza. Grazie all’immenso successo che ha avuto la serie di produzione spagnola, è stato deciso di girarne uno spin-off che presto andrà in onda e che prevede due stagioni.

Per concludere, The Witcher è una serie TV fantasy, tratta da un videogioco che ha avuto molto successo. La prima stagione è andata in onda lo scorso dicembre. Una seconda stagione è stata già confermata ma sempre a causa dell’emergenza sanitaria, non sappiamo quando sarà possibile vederla.