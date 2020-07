Tra poco più di due settimane si terrà il Galaxy Unpacked, il tanto atteso evento Samsung nel corso del quale l’azienda sudcoreana presenterà le sue nuove proposte. Quello del prossimo cinque agosto sarà un evento ricco di novità e sorprese. Poche ore fa, infatti, Samsung ha annunciato che presenterà ben cinque nuovi dispositivi, e questi potrebbero essere i SAMSUNG Galaxy Note 20, SAMSUNG Galaxy Z Fold di seconda generazione, SAMSUNG Galaxy Z Flip 5G e SAMSUNG Galaxy Tab S7 – anche nella versione Plus.

Oltre ciò, l’azienda dovrebbe anche presentare il suo nuovo smartwatch, il SAMSUNG Galaxy Watch 3, e le SAMSUNG Galaxy Buds Live. A proposito di SAMSUNG Galaxy Note 20, @evleaks ha condiviso un’immagine che mostra la variante Ultra in tutta la sua bellezza a 360°. Ciò ci consente di capire come sarà il prossimo smartphone nella sua completezza, in questa colorazione che a noi piace tanto e che molto probabilmente si chiamerà Mystic Bronze.

SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra, qualche informazione

Ma cosa sappiamo a proposito di SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra? Per il momento le informazioni di cui siamo in possesso non solo altro che rumors in attesa di una conferma ufficiale. A bordo dello smartphone dovrebbe esserci il SoC proprietario Exynos 990, probabilmente sostituito dal super performante Snapdragon 865+ in alcuni mercati specifici, accompagnato da almeno 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna.

Il comparto fotografico dovrebbe comporsi di tre sensori, di cui quello principale da 108 MP, un teleobiettivo ed una lente ultra-wide. La fotocamera periscopica dovrebbe essere un’esclusiva della variante Ultra, e non dovrebbe dunque essere presente sulla versione standard. Attendiamo con ansia l’evento del cinque agosto per scoprire cosa Samsung ha in serbo per noi.