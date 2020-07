Torniamo ancora una volta a parlare dell’operatore Vodafone Italia che, in una recente dichiarazione, ha annunciato che per la propria rete utilizzerà esclusivamente energia elettrica rinnovabile in diversi mercati, Italia inclusa, entro il 2021.

Non è certo una novità l’attenzione dimostrata dal gruppo verso la sostenibilità ambientale e recentemente ribadita anche dal CEO Nick Read. Scopriamo insieme tutti i dettagli della dichiarazione.

Vodafone utilizzerà solo energia elettrica rinnovabile entro il 2021

Ecco le dichiarazioni di Read riguardo alla nuova iniziativa dell'operatore rosso: "Mentre la società si ricostruisce e riprende dalla crisi del Covid-19, abbiamo un'opportunità per ridisegnare il nostro futuro in maniera sostenibile, per garantire che la ripresa non avvenga a discapito dell'ambiente.

In questo modo riusciremo a ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili, aiutando i nostri clienti a gestire le loro risorse più efficacemente e a ridurre le loro emissioni di carbonio e, contemporaneamente, contribuendo a creare un pianeta più pulito per tutti“. Vodafone Group ha anche dichiarato di voler raggiungere l’obiettivo entro il mese di luglio 2021 in 11 mercati, Italia compresa.

Un ruolo fondamentale nelle attività a supporto dei clienti sarà fornito dalle piattaforme IoT per offrire alle aziende una gestione più efficiente delle risorse naturali, ad esempio tramite il monitoraggio della logistica, il cosiddetto smart metering e l’ottimizzazione delle attività manifatturiere. Nel 2020 Vodafone ha continuato a incrementare la sua efficienza energetica con una riduzione del 38,5% sull’ammontare totale di emissioni di gas ad effetto serra per Petabyte.