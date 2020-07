L’azienda cinese Honor ha da poco ufficializzato per il mercato cinese due nuovi tablet appartenenti alla fascia media del mercato. Stiamo parlando dei nuovi Honor ViewPad 6 e ViewPad 6X. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica dei due dispositivi.

Ecco le specifiche tecniche dei due nuovi tablet targati Honor

Entrambi i nuovi dispositivi dell’azienda appartengono alla fascia media del mercato e montano il noto processore HiSilicon Kirin 710A, ovvero un SoC composto da quattro core Cortex-A73 da 2 GHz e quattro core Cortex-A53 da 1,7 GHz e accompagnato da una GPU Mali G-51. Dal punto di vista estetico, tutti e due i tablet dispongono di un display frontale di tipo IPS LCD circondato da cornici abbastanza generose. Cambia fra i due la diagonale del display, che è da 9.7 pollici su Honor ViewPad X6 ed è da 10.1 su Honor ViewPad 6. Su entrambi i pannelli la risoluzione è pari al FullHD+.

I nuovi tablet mid-range targati Honor possono contare su una batteria da 5100 mAh con una porta di ricarica di tipo USB Type C. Il software installato a bordo è invece Android 10 con l’interfaccia utente Magic UI in versione 3.1. Non manca inoltre il supporto al pennino dell’azienda, ovvero Honor Magic-Pencil. Per quanto riguarda le fotocamere, infine, abbiamo una fotocamera frontale da 2 megapixel, mentre sul retro è presente una fotocamera da 5 megapixel.

Prezzi e disponibilità

I nuovi tablet dell’azienda saranno disponibili all’acquisto in Cina a partire dal prossimo 28 luglio secondo i seguenti prezzi: