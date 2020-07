Esselunga: smartphone in super sconto e prezzi strepitosi, battuto Unieuro

Uno dei pittori più interessanti per quanto riguarda le vendite all’interno dei negozi fisici, è sicuramente Esselunga. Questo è riuscito a far vedere grandissime cose anche in periodo di emergenza, venendo in aiuto degli utenti soprattutto con beni di prima necessità. Ora però ci sono tante offerte interessanti soprattutto sul lato tecnologia, le quali andranno avanti ancora per una settimana più o meno.

Fino al prossimo 22 luglio 2020 infatti la campagna promozionale proverà ancora a battere ogni forma di concorrenza, portando le persone di nuovo nei negozi fisici. Esselunga ha infatti lanciato prezzi esclusivi solo per coloro che si recano all’interno degli Store fisici. È pertanto escluso da ogni forma di sconto che trovate sui volantini il sito ufficiale.

Volantino Esselunga: i prezzi sono bassissimi e durano fino al prossimo 22 luglio 2020

Tutti coloro che stanno andando all’assalto dei vari siti online, farebbero meglio a dare uno sguardo anche all’interno dei negozi fisici. Esselunga ad esempio propone il suo volantino fino al prossimo 22 luglio, con molte occasioni che tu ti possono sfruttare e trovare molto utili.

Tutti possono infatti avere come esempio principale il Samsung Galaxy A30s presente proprio all’interno del catalogo del vettore. Questo costa solo 179 € includendo grandi caratteristiche al suo interno. Sono infatti presenti uno schermo da 6,4″, 4 giga di RAM, 128 giga di memoria interna e un design estremamente moderno. Non mi resta altro che dai un’occhiata e capire cosa fa più per voi.