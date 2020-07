Già da tempo, la tecnologia prodotta dall’azienda Realme, continua ad evolversi sul fronte della ricarica rapida. Se prima aveva raggiunto gli standard dei 30, 50 e 65 W, adesso arriva addirittura a un caricatore da 125 W. L’avvento della rete 5G, senza ombra di dubbio richiederà più energie di quelle che conosciamo agli smartphone. La possibilità di ricaricare i propri dispositivi e portarli in appena tre minuti, 33% di ricarica, è decisamente una svolta importante. In questo modo, Realme diventa uno tra i primi brand il mondo, a disporre della tecnologia Dart Flash per la ricarica.

Realme e la ricarica ultraDART, cosa cambierà grazie a questa tecnologia

Dato che attualmente non è previsto un miglioramento tale da stare al passo con la rete 5G, per le batterie che abbiamo, la ricarica ultraDART è quello che fa al caso nostro. Non è assolutamente da sottovalutare, l’importanza di ritrovarsi, in meno di 15 minuti, uno smartphone già a carico al 100% della propria batteria.

Coloro che si stiano domandando se il rischio che un dispositivo per ricarica veloce possa surriscaldarsi, non hanno nulla da temere. L’azienda si è infatti premurata di trovare un metodo attraverso il quale il dispositivo, non superi mai i 40° di temperatura.

Lo scopo di rendere questo tipo di tecnologia, accessibile a tutti, Realme si è premurata di metterle a disposizione per tutte le fasce di prezzo. Dare to Leap è l’espressione che l’azienda utilizza per descrivere la propria filosofia. L’obiettivo è infatti, quello di poter distribuire tutti i tipi di tecnologia, in tutte le fasce di prezzo possibili, piuttosto che renderle cose di nicchia.