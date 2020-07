L’azienda produttrice di dispositivi mobile e accessori, OnePlus, ha finalmente annunciato l’uscita dei suoi primi auricolari wireless. L’eliminazione dei cavi dagli auricolari era uno dei tasselli che ancora mancava all’azienda. Per questa ragione, ha deciso di lanciare sul mercato questo nuovo progetto, il 21 Luglio di quest’anno. Il primo dispositivo audio Bluetooth che l’azienda abbia lanciato, nel 2017, sono le OnePlus Bullets Wireless. Da allora non ha mai smesso di lavorare per dei progetti migliori.

OnePlus Buds, cosa sappiamo sulle future cuffie wireless dell’azienda

Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, in occasione di questa presentazione ha dichiarato:

Con le nuove OnePlus Buds, stiamo ampliando ulteriormente il nostro portafoglio di prodotti che offrono ai nostri utenti una burdenless experience. I nostri utenti cercano la giusta combinazione tra grande qualità del suono, connettività fluida e senza interruzioni e una facile user experience. Questo è esattamente ciò che le OnePlus Buds offriranno.

Questo prodotto verrà presentato in occasione del lancio del nuovo smartphone di media fascia dell’azienda: il OnePlus Nord. Il lancio si verificherà il 21 luglio in streaming e per la prima volta tramite un’applicazione interattiva che consentirà di assistere all’evento in realtà aumentata.

Per partecipare è necessario avere l’apposita applicazione OnePlus Nord aAR App, scaricabile da Google Play, ma anche dall’Apple App Store. L’evento avrà inizio alle ore 16 CET. Tutte le istruzioni su come partecipare, sono descritte all’interno dell’applicazione apposita.

Vi ricordiamo inoltre, che questa è la prima volta in assoluto a livello mondiale che uno smartphone e degli auricolari vengono mai presentati in realtà aumentata.