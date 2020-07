Amazon è ormai divenuta una delle principali piattaforme alla quale gli utenti accedono quando desiderano acquistare un prodotto risparmiando sul prezzo. Il colosso dell’e-commerce, infatti, propone ogni giorno tantissimi prodotti ad un prezzo scontato, e tra le offerte di oggi ci sono anche numerosi smartphone Xiaomi. In questo articolo, dunque, abbiamo selezionato alcune delle offerte migliori, che riproponiamo di seguito.

Xiaomi, tanti smartphone in offerta su Amazon ad un prezzo affare

Xiaomi Redmi Note 9, nella versione con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, è in offerta su Amazon al prezzo di 189 euro anziché 229 euro. Disponibile in tre colorazioni (Forest Green, Midnight Grey e Polar White), questo smartphone sfoggia un ampio schermo da 6,53 pollici con risoluzione FullHD+ ed è ottimo per l’utilizzo quotidiano.

Xiaomi Mi Note 10, nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, è in offerta al prezzo affare di 379 euro anziché 599 euro. Si tratta di uno degli smartphone più potenti dell’azienda, dotato di penta-camera ultra performante e display curvo da 6,47 pollici.

Xiaomi Mi 10 Lite, nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, è in offerta su Amazon al prezzo di 329 euro anziché 399,90 euro. E’ il modello più economico della nuova serie di fascia alta dell’azienda, con quad-camera e caratteristiche al top.

Xiaomi Redmi Note 9S CON 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna è in offerta al prezzo di 229 euro. Questo smartphone assicura una lunga autonomia e delle ottime prestazioni per fare tutto quel che si desidera in comodità.

Tra le altre offerte segnaliamo: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds al prezzo di 21,50 euro e Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 al prezzo di 61 euro anziché 79,99 euro.

