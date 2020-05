Si è appena concluso lo Xiaomi Live Show, evento nel corso del quale il colosso cinese ha annunciato l’arrivo in Italia degli smartphone della famiglia Redmi Note 9, dei nuovi Mi TV, e degli attesissimi Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G. L’evento è stato un vero e proprio spettacolo al quale hanno preso parte personaggi molto noti ed apprezzati dal pubblico italiano, come Salvatore Esposito, il mitico Gennaro Savastano della serie TV Gomorra, Diletta Leotta, il pallavolista Ivan Zaytsev e Nonna Rosetta e Daniele Pugliese di Casa Surace.

Insomma, l’arrivo in Italia dei nuovi prodotti dell’ecosistema Xiaomi è stato celebrato in grande stile ed ha assunto i connotati di un simpatico talk-show televisivo nel corso del quale gli invitati hanno espresso il proprio punto di vista sul tema della tecnologia e dell’innovazione, condividendo l’opinione per la quale la tecnologia, in questo particolare momento della nostra vita, è stata una grande alleata e ci ha permesso di affrontare l’isolamento e la distanza sociale.

Redmi Note 9 e Mi TV disponibili in Italia a questi prezzi

Dunque, a partire dalle ore 00.01, saranno disponibili in Italia:

Redmi Note 9 : lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Midnight Grey , Forest Green , Polar White nelle versioni 3GB+64GB e 4GB+128GB , rispettivamente al prezzo di 199,90€ e 229,90€ .

: lo smartphone è disponibile nelle colorazioni , , nelle versioni e , rispettivamente al prezzo di e . Redmi Note 9 Pro: lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White, nella variante da 6GB+64GB e da 6GB+128GB rispettivamente al prezzo di 269,90€ e 299,90€.

Redmi Note 9 da 3GB+64GB e Redmi Note 9 Pro da 6GB+64GB saranno disponibili sullo shop Online di Xiaomi, su Amazon e presso Mi Store, mentre Redmi Note 9 da 4GB+128GB e Redmi Note 9 Pro da 6GB+128GB saranno disponibili esclusivamente presso i Mi Store e tutte le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici. Inoltre, per le prime 24 ore sarà possibile acquistare su mi.com e su Amazon Redmi Note 9 nella variante da 3GB+64GB e Redmi Note 9 Pro da 6GB+64GB rispettivamente al prezzo esclusivo di 179,90€ e 249,90€.

E ancora, Mi TV 4S 65” sarà in vendita a partire da luglio al prezzo di 699€. Mi TV 4A da 32”, Mi TV 4S 43” e Mi TV 4S 55” sono disponibili dalle ore 00.01 su Amazon e presso i Mi Store autorizzati rispettivamente al prezzo di 199€, 399€ e 499€. Anche in questo caso, per le prime 24 ore, sarà possibile acquistare Mi TV 4S da 43” e Mi TV 4S da 55” su Amazon al prezzo rispettivamente di 299€ e 399€.

Infine, ma non meno importante, ricordiamo che Mi Note 10 Lite è già in vendita nella versione 6GB+64GB su mi.com e presso i Mi Store al prezzo di 369,90€ e nella versione 6GB+128GB in esclusiva con Vodafone, al prezzo di 399,90€. Mi 10 Lite 5G, invece, sarà disponibile da inizio giugno nelle versioni 6GB+64GB e 6GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 369,90€ e 399,90€.