Sulla piattaforma di streaming video Netflix sono disponibili le prime due stagioni di Suburra, le quali hanno davvero fatto impazzire i fan italiani e non solo. Tuttavia, tutti sono in attesa della terza stagione della serie TV che, a quanto pare, sarà anche l’ultima. I nuovi episodi della serie sarebbero dovuti arrivare nel 2020 durante i mesi della stagione estiva, purtroppo però, a causa del Coronavirus, le riprese si sono interrotte bruscamente e la produzione ha dovuto rinviare tutto obbligatoriamente.

Suburra: quando arriverà ufficialmente la terza stagione su Netflix?

Le riprese, come accennato prima, erano incominciate, precisamente nel dicembre del 2019. Dopo l’avvento del Coronavirus, nessuno ha avuto più notizie concrete sulla serie TV, tant’è che molti fan hanno letteralmente invaso la casella Instagram di Alessandro Borghi per sapere delle novità in merito. L’attore ha solamente potuto rassicurare i fan dicendo che la terza stagione sarebbe arrivata, ma che non sapeva quando: “Purtroppo nessuno conosce quando la terza stagione di Suburra arriverà su Netflix, neanche la produzione stessa”.

Fortunatamente, le riprese sono ricominciate e gli attori stessi sono stati visti a Roma generando nei fan grande euforia. Il tutto ovviamente in via legale, essendo che il Comune di Roma ha autorizzato le riprese a partire dal 18 giugno. Inoltre, la conferma dell’inizio delle riprese è arrivato stesso dalla pagina Facebook Suburra La Serie – Italia, il quale dopo aver fatto il punto della situazione, ha dichiarato ufficialmente che nel quartiere Monteverde di Roma saranno girate le scene della terza e ultima stagione in via ufficiale.