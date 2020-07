YouTube si prepara ad aggiornarsi di nuovo, ma questa volta la novità potrebbe non far felice i consumatori del servizio. D’altro canto invece, potrebbe far più felice i creatori di contenuti. In sostanza, gli sviluppatori hanno deciso di inserire ancora più annunci pubblicitari all’interno dei video, gli annunci mid-roll ovvero quelli nel mezzo dei video.

Fino a ora, gli annunci mid-roll erano destinati solo ai video più lunghi di dieci minuti. Se i video sono più corti, non c’è assoluta possibilità di inserirli. Il futuro invece sarà molto diverso visto che anche i video da otto minuti potranno avere al loro interno i suddetti annunci. L’arrivo è previsto per la fine di questo mese.

YouTube: più annunci pubblicitari all’interno dei video

Le parole di YouTube in merito a questo futuro aggiornamento: “Oggi, solo i video di durata superiore a dieci minuti sono idonei per gli annunci mid-roll. A partire da fine luglio, i video di durata superiore a otto minuti saranno idonei per gli annunci mid-roll. Come parte di questa modifica, gli annunci mid-roll verranno attivati ​​per tutti i video esistenti idonei e i caricamenti video futuri, inclusi quei video in cui potresti aver precedentemente rinunciato agli annunci mid-roll.”

Unica nota positiva per i consumatori, è che i creatori di contenuti potranno decidere se attivare o meno questi annunci a loro piacimento. Sarà a loro completa discrezione scegliere se aggiungerli o meno, un aspetto importante visto che un annuncio a metà in un video di soli otto minuti potrebbe dar fastidio a molti utenti.