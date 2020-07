Unieuro raccoglie all’interno della nuova campagna promozionale prezzi davvero incredibili, atti proprio a migliorare di molto la vita degli utenti che vorranno acquistare tecnologia spendendo il meno possibile. Il volantino è attivo praticamente per tutto il mese corrente, sia online che in negozio.

Coloro che opteranno per un ordine sul sito ufficiale potranno, inoltre, approfittare della spedizione gratuita per tutti gli acquisti superiori ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica del prodotto scelto. In aggiunta, come se non bastasse, segnaliamo la presenza del finanziamento a Tasso Zero, al superamento di una specifica soglia di spesa, il cliente potrà effettivamente richiedere di pagare a rate senza interessi a partire da Settembre 2020.

Volantino Unieuro: gli sconti sono senza precedenti

L’offerta principe di tutto il volantino Unieuro è sicuramente rappresentata dal Samsung Galaxy S20+, il top di gamma assoluto della serie Galaxy S20, acquistabile alla “modica” cifra di 829 euro, in versione completamente sbrandizzata e con 128GB di memoria interna (il fratello minore lo potete acquistare a 699 euro).

Coloro che invece vorranno optare per marche differenti, allora potranno decidere di affidarsi a LG Velvet a 649 euro, Motorola G8 Power Lite, Asus ZenFone Max M1, Huawei P Smart 2020, P30, P30 Lite (e tutta la serie P40), Xiaomi Redmi Note 9, Realme 6 e tantissimi altri ancora.

Gli acquisti, come indicato in apertura, possono essere completati anche online sul sito ufficiale, senza limitazioni o distinzioni particolari. Di seguito, invece, abbiamo inserito nel dettaglio la campagna promozionale di Unieuro.