Esselunga attiva solamente oggi, 8 luglio 2020, uno degli sconti più interessanti degli ultimi mesi, grazie infatti alla campagna promozionale corrente, il consumatore si ritroverà a poter acquistare uno Xiaomi Redmi Note 9, spendendo pochissimo.

Il volantino si discosta dal precedente Speciale Multimediale in termini di varietà di modelli effettivamente inclusi al suo interno, in quanto parliamo di una vera e propria offerta tech, mirata esclusivamente sul singolo prodotto. L’utente dovrà necessariamente recarsi in negozio per completare l’acquisto, a patto che vi siano ancora scorte effettivamente disponibili.

Volantino Esselunga: le offerte sono incredibili

L’idea del volantino Esselunga è quindi di puntare esclusivamente sullo Xiaomi Redmi Note 9, un nuovissimo terminale di fascia medio-bassa, commercializzandolo nella versione da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (comunque espandibile tramite microSD).

Osservando da vicino la scheda tecnica possiamo comunque apprezzare la qualità del prodotto, poiché parliamo di un terminale da 6.53 pollici con risoluzione FullHD+, con processore octa-core a 2GHz, chip NFC, sensore per le impronte digitali, 4 fotocamere nella parte posteriore, sistema operativo Android 10 personalizzato graficamente con MIUI 11, con annessa infine una batteria estremamente capiente da 5’020mAh.

Il prezzo rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, a conti fatti richiede il versamento di soli 179 euro per l’acquisto. La versione è in vendita con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel negozio in cui è stato completato l’acquisto. Come per tutte le campagne di Esselunga, anche in questo caso non sarà possibile raggiungerlo online sul sito ufficiale.