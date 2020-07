La quinta e nuova stagione di Lucifer arriverà ben presto sul catalogo di Netflix portando, finalmente, gioia nei telespettatori che ormai da mesi stanno attendendo questa produzione. Capace di aver ammaliato così tanti abbonati da aver spinto gli stessi a creare delle petizioni, questo titolo avrebbe dovuto vedere la sua fine con questa stagione ma così non sarà visto che tornerà anche per una sesta produzione. Occupandoci della quinta, in ogni caso, la data di uscita si avvicina sempre di più, ma cosa sappiamo in merito? Scopriamolo subito.

Lucifer 5: data di uscita, numero di episodi e contenuti speciali

La data di uscita ufficiale di Lucifer 5 è fissata per il 21 agosto. Nel bel mezzo del mese più caldo dell’anno, dunque, il Diavolo tornerà a fare la sua apparsa con tante novità. Vista la lunghezza di questa stagione, comunichiamo subito ai nostri lettori che la stessa non uscirà completa, ma bensì verrà separata in due parti. A partire da agosto, dunque, gli spettatori potranno vedere i primi 8 episodi.

Nel corso della stagione, poi, ai classici appuntamenti da circa 45/60 minuti l’uno si alterneranno anche alcuni episodi speciali, come quello Musical che in questa produzione è una novità assoluta.

Non è ancora stato stabilito quando la seconda parte della quinta stagione approderà su Netflix, ma è quasi scontato che il tutto avverrà prima della fine dell’anno, forse a dicembre (ovviamente sono mere speculazioni).

Tom Ellis vestito nei panni di Lucifer, infine, tornerà più scoppiettante di prima accogliendo gli spettatori dentro una novità assoluta: l’inferno.