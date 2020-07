Le terrificanti avventure di Sabrina Netflix cancella la serie

Sono da poco arrivate delle bruttissime notizie per tutti i fan della serie televisiva “Le terrificanti avventure di Sabrina”. Dopo ben quattro stagioni e dopo aver riscosso un enorme successo tra il pubblico, sembra che Netflix abbia deciso di cancellare questa serie.

Netflix cancella la serie “Le terrificanti avventure di Sabrina”

Tutti i fan di questa nota serie televisiva americana stanno ancora aspettando l’arrivo della quarta stagione (che dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell’anno). Purtroppo, però, per tutti i fan questa sarà la quarta e l’ultima stagione della serie, dato che Netflix ha da poco comunicato che la serie non continuerà oltre.

Lo sceneggiatore della serie, cioè Robert Aguirre-Sacasa, ha dichiarato in particolare: “Lavorare per Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stato per me un incredibile onore. Lavorare con il cast, iniziando da Kiernan che è diventata la più amata giovane strega di sempre, è stata una gioia immensa. Devo ringraziare tutta la squadra di lavoro, scrittori, editor, assistenti, e tutti coloro che hanno lavorato con così tanto amore a questo sogno oscuro che è stato lo show. Sono anche grato ai nostri partner come Netflix, Warner Bros., Berlanti Television e Archie Comics per averci permesso di raccontare la storia che volevamo raccontare. Non vediamo l’ora di guardare, insieme a voi, la quarta parte dello show“.

Insomma, si tratta di una scelta che non piacerà particolarmente a tutti gli amanti della serie “Le terrificanti avventure di Sabrina”. Nonostante questo, comunque, ricordiamo che i fan potranno vedere come si concluderà la serie con la quarta ed ultima stagione che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.