Apple e Xiaomi continuano ad essere sulla bocca di tutti per via delle numerose radiazioni che alcuni modelli rilasciano, o almeno così dicono i rispettivi valori SAR. Le radiazioni che i dispositivi rilasciano continuano ad essere un argomento ancora molto delicato e fortemente discusso (soprattutto in rete) perché non ci sono delle notizie concrete e univoche a riguardo.

Gli studi scientifici continuano ad essere numerosi, ma in assenza di tali risultati un gruppo di ricercatori ha consigliato di prendere in considerazione il valore SAR del proprio smartphone per scoprire la sua nocività. Questo è un valore espresso in percentuale che indica quante onde elettromagnetiche il corpo umano riesce ad assorbire quando è esposto ad un campo elettromagnetico come, ad esempio, lo smartphone.

A calcolare il valore SAR di ogni modello ancor prima di essere introdotto sul mercato è l’Ufficio Federale Tedesco per la protezione delle radiazioni che ha anche il compito di trascrivere il risultato delle analisi condotto su una lista ufficiale. Una testata giornalistica tedesca conosciuta con il nome di Statista è riuscita ad impossessarsi di questi dati e ha deciso di renderli noti ai suoi lettori.

Ci sono diversi modelli di smartphone con un valore SAR piuttosto alto, ma numerosi utenti sono rimasti sorpresi perché nella lista compaiono anche alcuni modelli Apple e Xiaomi.

Smartphone pericolosi: ecco la lista pubblicata