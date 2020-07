MediaWorld finalmente si risveglia dal torpore con una buonissima campagna promozionale attivata sia nei negozi che online, dal nome Red Friday. Fino al 15 luglio tutti gli utenti si ritroveranno a poter risparmiare il più possibile, senza comunque essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Gli acquisti sul sito ufficiale prevedono le spedizioni a pagamento, ovvero sarà necessario versare un piccolo contributo per richiedere la consegna a domicilio (gratis sempre la consegna in negozio). In parallelo, quando verranno spesi più di 199 euro, gli utenti potranno comunque approfittare del finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi a partire dalle prossime mensilità.

Scoprite i codici sconto Amazon e tutte le nuove offerte, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

MediaWorld: tantissimi sconti fanno sognare gli utenti

Osservando da vicino il mondo degli smartphone, non possiamo che ripartire con la fascia medio-bassa del mercato, ecco quindi arrivare sconti applicati su Samsung Galaxy A71 a 329 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 159 euro, Galaxy Note 10 Lite a 379 euro, Xiaomi Redmi 8 a 129 euro, Motorola G Pro a 269 euro, Galaxy A30s a 169 euro, Huawei P Smart Z a 159 euro, Xiaomi Mi Note 10 a 379 euro,

Salendo di livello incrociamo invece Apple iPhone 11 a 729 euro, Galaxy S20 a soli 649 euro e Apple iPhone 11 Pro a 969 euro.

Naturalmente nel volantino MediaWorld corrente sono coinvolte anche altre categorie merceologiche, non potendo riassumere il tutto nell’articolo, raccomandiamo il collegamento al sito ufficiale per la visione completa della campagna (molto interessanti sono anche le Huawei Freebuds 3 a 109 euro o le Apple Airpods Pro a 229 euro).