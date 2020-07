Unieuro ha chiuso ieri l’ottimo “Bastard Black Friday” e, nell’attesa di conoscere la nuova campagna promozionale sfornata dalle menti degli addetti marketing, proviamo ad approfondire gli sconti online disponibili quindi sul sito ufficiale.

Tutti gli acquisti, almeno ai prezzi indicati, sono da considerarsi validi esclusivamente per un ordine effettuato da casa, con spedizione a pagamento presso il domicilio, mentre gratuita presso uno dei tanti negozi sul territorio nazionale.

Unieuro: le offerte sono davvero incredibili

Gli smartphone in promozione sono tantissimi, e come potrete immaginare non possiamo nemmeno lontanamente pensare di riassumerli in un unico articolo, vi possiamo riportare solamente i più interessanti. Tra questi annoveriamo Galaxy A20e a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 169 euro, Galaxy A30 a 199 euro, Asus ZenFone Max Pro M1 a 159 euro, Galaxy A71 a 399 euro, Galaxy A20e a 149 euro, Motorola One Macro a 139 euro, Huawei P Smart 2019 a 149 euro, Huawei P40 Lite E a 169 euro, Galaxy A71 a 399 euro, Apple iPhone SE a 549 euro, Apple iPhone 11 a 799 euro, Oppo Reno2 Z a 249 euro, Realme 5 a 166 euro e Motorola Moto G8 Plus a 199 euro.

Tutti gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere effettuati solo ed esclusivamente online sul sito ufficiale, gli stessi prezzi non sono disponibili nei negozi o altrove in Italia. Ricordiamo, ad ogni modo, essere tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita effettivo d’acquisto (per problemi/difetti di fabbrica).