CoopVoce presente due nuove offerte da 5 e 9 euro al mese per sempre

Tutte le aziende che si occupano di telefonia mobile in Italia, provano a darsi battaglia di continuo. Ovviamente il tutto avviene con armi speciali quali le promozioni telefoniche migliori dal punto di vista del prezzo e dei contenuti. Ultimamente CoopVoce avrebbe dimostrato di avere tante soluzioni da proporre, le quali sono state promosse con cadenza mensile.

Sul sito ufficiale infatti quasi ogni 30 giorni è possibile trovare almeno una nuova offerta telefonica, e in questo caso sembra che qualcuno ci stia pensando più del solito. Inizialmente CoopVoce non aveva molto seguito, ma dopo il necessario cambio di strategia, tutto è cambiato in meglio. Da quel momento infatti il provider virtuale ha cominciato ad acquisire utenti a valanga, i quali ad oggi reputano il gestore uno dei più affidabili in assoluto. Attualmente e poi sul sito ufficiale ci sono due promozioni telefoniche che non potete non valutare.

CoopVoce: esistono due offerte che rendono la linea ChiamaTutti davvero impeccabile, ecco la Easy+ e la TOP 30

CoopVoce ha gestito al meglio le sue risorse razionandole mensilmente. Lo scorso mese di giugno è toccato alle ultime due promozioni che sono attualmente ancora disponibili: la ChiamaTutti TOP 30 e la Easy+.

Si tratta di due offerte con prezzi e contenuti diversi tra loro, ma che seguono la stessa linea. La prima permette di avere minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi e 30 giga in 4G. La seconda offre invece 1000 minuti verso tutti, 300 messaggi e 3 giga in 4G. I prezzi sono di soli 9 euro al mese per sempre e 5 euro al mese per sempre.