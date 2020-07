Il colosso cinese Xiaomi, come ben sappiamo, sta preparando il lancio dell’attesissimo Mi Mix 4. Insieme a quest’ultimo però potrebbe apparire anche un misterioso dispositivo chiamato Mi 10 Super Large Cup.

Wang Teng, direttore di prodotto Redmi, ha anche recentemente dichiarato che un nuovo modello della serie Mi 10 sarebbe attualmente già in fase di test, lasciando intendere che potrebbe essere lanciato presto. Ecco tutti i dettagli emersi fino ad ora.

Xiaomi pensa ad un Mi 10 Pro potenziato?

Il nome Xiaomi Mi 10 Super Large Cup non è stato fatto espressamente ma sono in tanti a pensare che sia proprio questo lo smartphone a cui si riferiva Ten. Le parole di quest’ultimo suggeriscono che il suo prezzo dovrebbe essere più alto rispetto al modello base, ma comunque considerato top di gamma. Per quanto riguarda le feature di tale device, dovrebbero essere migliori rispetto a quelle di Xiaomi Mi 10 Pro.

Qualcuno ha anche ipotizzato che potrebbe essere lanciato con il nome Xiaomi Mi 10 Pro +. Quest’ultimo potrebbe presentare un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865 e una fotocamera principale da 108 megapixel. Per il momento queste sono le uniche indiscrezioni che abbiamo sul misterioso smartphone. Come ogni volta vi raccomandiamo di prendere le notizie con le pinze, in quando il colosso potrebbe decidere anche all’ultimo di non presentarlo per qualsiasi motivo.

Nel frattempo vi ricordo che il Mi 10 Pro è stato considerato un “super top di gamma” per le caratteristiche che ha presentato. Quest’ultimo, insieme al modello Lite, sono stati i primi a popolare la line-up 2020 del colosso cinese. Arrivati a questo punto, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli a riguardo.