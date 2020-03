Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro si apprestano a ricevere un grande aggiornamento che arricchirà la già super-performante fotocamera di nuove funzionalità. Entrambi gli smartphone, infatti, implementano una quad-camera esterna con un rivoluzionario sensore principale da 108 MP, accompagnato da altre tre lenti le cui caratteristiche tecniche variano a seconda del modello.

L’aggiornamento, che è in queste ore in fase di test, introdurrà, anzitutto, delle funzionalità volte a migliorare la componente video. Questo, grazie alla Super Stabilizer Plus, che garantirà una ripresa più stabile, cancellando i tremolii e le oscillazioni; una nuova gestione dello zoom durante la ripresa; la nuova modalità Pro che consentirà di impostare manualmente alcune opzioni, come ISO, l’esposizione, il bilanciamento del bianco, la velocità dell’otturatore, il focus ed altro.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, altre novità in arrivo

Oltre ciò, l’aggiornamento introdurrà su Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro la funzione Mi Clip, una sorta di editor video che analizza automaticamente i filmati archiviati sullo smartphone aggiungendo un accompagnamento musicale ed offrendo la possibilità di inserire titoli e sottotitoli. Verrà resa disponibile la registrazione video 8K e implementata una funzione di compressione video che permette di ridurre la dimensione della clip fino al 50%, senza comprometterne la qualità.

Verrà anche resa disponibile una nuova funzione tag video di cui, però, si hanno ancora poche informazioni a riguardo. Ricordiamo che l’aggiornamento è attualmente in fase di beta testing e dovrebbe essere disponibile ufficialmente per tutti i nuovi smartphone Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro nel mese di Aprile. Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci ulteriori informazioni.