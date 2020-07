In questi primi giorni d’estate non sono certamente mancati i cambiamenti in casa Sky. La stagione, infatti, si è aperta con l’annuncio che tanti utenti ed addetti ai lavori stavano attendendo da tempo: il lancio dell’operatore Sky WiFi. La pay tv quindi ha già completato la sua trasformazione in media company, entrando nel settore strategico della Fibra Ottica.

Sky, questi canali non sono più disponibili alla visione dal 1 Luglio

Ovviamente l’annuncio di Sky WiFi ha catalizzato l’attenzione con le nuove offerte inerenti al mondo della telefonia. Tuttavia, però, la compagnia ha anche delle novità non proprio positive per quanto concerne il campo televisivo. A partire dallo scorso 1 Luglio, infatti, sono stati cancellati alcuni canali storici della pay tv.

In primao luogo, per il pacchetto dell’Intrattenimento, gli utenti da inizio mese non potranno più contare sui canali Fox Life e Fox Life +1. Oltre a questi due Canal, inoltre, sono scomparsi dal bouquet di Sky anche Man-Ga, Lei e Lei +1. Per il pacchetto Cinema, gli utenti dovranno salutare per sempre i canali Sky PerTe 1 e PerTe 2 (resi disponibili però a tempo determinato) e Mediaset Cinema Emotion. Sempre per il Cinema cambia il nome dei canali Premium in Cinema 1, Cinema 2 e Cinema 3.

Per alcuni contenitori non più disponibili, specie per quanto concerne il cinema, Sky però propone un nuovo servizio. Attraverso la pay tv è ora possibile accedere alla piattaforma Primafila Première. Utilizzando il sistema di acquisti pay per view gli abbonati potranno acquistare comodamente da casa alcuni dei film impossibilitati ad uscire in queste ultime settimane – causa emergenza Covid – nelle sale cinematografiche di tutta Italia.