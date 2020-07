MSI, nota azienda famosa per la sua produzione di componentistica votata al gaming, ha recentemente presentato un nuovo monitor, nome in codice G32CQ4, dotato di un display da ben 32 pollici, con una frequenza di aggiornamento elevata e in grado di fornirvi un vantaggio nelle vostre partite online competitive.

Specifiche davvero al top

Il pannello si articola in una matrice VA con curvatura 1500R a risoluzione 2K 2560×1440 pixel, valore decisamente niente male per un monitor da 32 pollici, il quale gli consente di raggiungere un valore di refresh rate di ben 165Hz, in modo da garantire una fluidità eccelsa durante il gioco.

Per quanto riguarda invece il contrasto, esso raggiunge il valore elevato di 3000:1 con una luminosità di picco di 250Nits mentre per quanto concerne la copertura dello spazio colore essa si attesta al 114,8% di quello sRGB e 91,43% per quello DCI-P3.

Ovviamente MSI ha implementato a bordo del suo nuovo monitor delle tecnologie Ad-Hoc per il gaming competitivo, tra queste abbiamo AMD FreeSync, inserita proprio in virtù dell’elevato refresh rate, in modo da garantire una fluidità perfetta anche in caso di frame rate variabili.

Purtroppo il pannello non gode di tecnologie estremamente avanzate come l’HDR, ma ciò influisce positivamente sul prezzo, cosa che vi consentirà di portarvelo a casa a soli 449 euro.

Per quanto riguarda il periodo di arrivo sul mercato italiano, esso esordirà intorno a Settembre, anche se una data precisa ancora non è stata annunciata, nel caso quindi stiate cercando un nuovo monitor, questo modelli merita assolutamente la vostra considerazione.