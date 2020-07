I crescenti timori pubblici per l’introduzione di nuove tasse sul virus vengono meno dopo la scoperta di una fitta rete di fake news. Passata la paura si insinua il tarlo del terrore nei confronti di una patrimoniale che potrebbe pesare parecchio sulle tasche degli italiani. Ecco come stanno le cose sul piano finanziario al tempo del Covid-19.

Tasse da tutte le parti: ecco la verità sulle imposte di reddito e del Covid

Nell’ultimo trimestre le sfide del Paese sono state sempre più difficili sia dal punto di vista sanitario che economico. L’emergenza Coronavirus ha gravato sulla vita sociale così come sul mondo del lavoro e sui mercati in generale. Ad aggravare la già difficile situazione nazionale è stata la disinformazione che si è mossa in direzione di una nuova imposta chiamata Virus Tax.

Dopo intense settimane di preoccupazione si scopre la falsa notizia smentita ora a gran voce anche dal Governo. Ad ergersi su tutte è stata la voce del Ministero dell’Economia Laura Castelli che in un suo recente intervento ha ribadito:

“In queste ore, gira con insistenza, nelle varie chat, l’ennesima bufala. Voglio dirlo con forza, non c’è nessuna “Virus Tax”. Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso.

In un momento particolarmente delicato per il Paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando, più che mai, per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del coronavirus, sia dal punto di vista sanitario, che da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani.”

Nel frattempo si è fatta strada anche l’ipotesi di una imposta sui redditi posseduti di cui abbiamo parlato in maniera più approfondita all’interno di questo articolo.