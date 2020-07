Motorola ha lanciato un nuovo smartphone con il quale intende portare la connettività 5G nelle tasche e nelle mani di più persone, offrendo loro un dispositivo dotato di tutte quelle funzionalità divenute ormai di fondamentale importanza: un ampio display con frequenza di aggiornamento elevato, comparto fotografico completo e di qualità, una batteria a lunga durata e supporto alle Reti di quinta generazione.

Moto G 5G Plus, caratteristiche e prezzi

Motorola Moto G 5G Plus sfoggia un display CinemaVision da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Si tratta di un display tutto-schermo interrotto esclusivamente dalla presenza di due piccoli fori nell’angolo superiore sinistro, all’interno dei quali si nascondono le due fotocamere frontali, di cui quella principale supporta un sensore da 16 MP.

Il comparto fotografico si compone poi di una quad-camera esterna con sensore principale da 48 MP con tecnologia Quad Pixel, una lente ultra-wide da 8 MP, un sensore di profondità da 2 MP e una lente Macro da 5 MP per scattare foto a distanza ravvicinata, così da catturare anche i più piccoli dettagli.

Moto G 5G Plus è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 765 con modem Snapdragon X52 per la connettività 5G, accompagnato da 4 GB o 6 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna. Completano le caratteristiche di questo smartphone, una super batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica wireless a 20W, NFC, Bluetooth 5.1 e MY UX, l’interfaccia proprietaria Motorola che offre all’utente numerose possibilità di personalizzazione.

Moto G 5G Plus sarà disponibile in Europa a partire dall’8 luglio al prezzo di 349 euro per la variante con 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna; e al prezzo di 399 euro per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.