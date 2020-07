Nelle ultime ore il social network Facebook insieme alla piattaforma Instagram hanno deciso di inserire un nuovo annuncio che ci dimostrerà quanto tengono alla nostra salute.

Possiamo dire che per la piattaforma di Menlo Park arriva in un momento molto delicato, in quanto presa di mira dalle autorità per la fuga di dati agli sviluppatori di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook ed Instagram uniti per proteggerci dal contagio da Coronavirus

Per far fronte al picco di contagi da coronavirus negli Usa, Facebook e Instagram ricorderanno agli utenti di indossare la mascherina. I social hanno annunciato che a breve in cima alle due applicazioni comparirà un messaggio che invita all’uso del dispositivo di protezione per coprire naso e bocca, così da prevenire la diffusione del virus.

Ecco la dichiarazione del colosso: “Con l’aumento dei casi Covid-19 negli Stati Uniti, stiamo mettendo un avviso in cima a Facebook e Instagram per ricordare a tutti di indossare le mascherine e di trovare ulteriori suggerimenti di prevenzione nel nostro Centro informazioni sul Covid-19“. Anche il “rivale” Twitter si è da qualche giorno lanciato in questo campo.

Come specificato anche ieri, la piattaforma di Jack Dorsey ha dichiarato che introdurrà una funzione molto attesa dagli utenti quando tutti noi inizieremo a girare con la mascherina indossata. Il tweet in cui la piattaforma annuncia la sua decisione ha attualmente raccolto 2 milioni di like e quasi 600 mila condivisioni. Questo sta a significare che anche gli utenti sono d’accordo con la decisione presa.