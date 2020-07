Il social network Twitter ha recentemente iniziato a ricattare in modo velato i propri utenti, che richiedono da tempo una funzione. La piattaforma, per lanciare questa tanto attesa funzione, chiede ai propri utenti un favore.

“Potrete avere il tasto ‘modifica’ quando tutti indosseranno una mascherina“. Queste le parole del colosso, per invitare tutti gli utenti a girare con la mascherina per proteggersi da un eventuale contagio da coronavirus.

Twitter: se volete la funzione indossate la mascherina

Twitter fissa le condizioni per apportare la modifica che tutti gli utenti chiedono. L’introduzione del tasto modifica consentirebbe di evitare i refusi nei tweet e permetterebbero a tutti di correggere l’errore senza cestinare il messaggio. La svolta ora sembrerebbe molto più vicina a giudicare dal cinguettio comparso sul profilo ufficiale della piattaforma.

Quest’ultima ha infatti posto una specifica condizione, come anticipato precedentemente: “modifica sarà realtà se tutti indosseranno una mascherina come previsto dalle misure per arginare la diffusione del coronavirus“. Possiamo sicuramente affermare che in questo modo la piattaforma cerca di assicurarsi che tutti gli utenti facciano più attenzione quando escono di casa.

Infatti, in seguito al lockdown, quando la situazione si è “stabilizzata” moltissimi utenti hanno evitato di prendere precauzioni perché “secondo loro il problema era risolto”. Twitter è stata la prima piattaforma ad effettuare una scelta del genere. Facebook per esempio è attualmente bombardato in quanto ha avuto anche uno scivolone sull’argomento privacy. Purtroppo gli sviluppatori sono venuti a contatto con i dati di alcuni utenti, come successe anche qualche mese fa.