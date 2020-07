Esselunga sta per concludere una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, se non addirittura dell’anno, non tanto per il prezzo finale di vendita del prodotto, quanto per essere stata in grado di offrire la possibilità di accedere ad un device di ultimissima generazione.

A differenza dello scorso volantino Esselunga “Speciale Multimedia”, in questo caso gli sconti sono stati mirati sul singolo modello, ciò sta a significare che l’utente non potrà scegliere tra vari device, ma si dovrà accontentare esclusivamente dello Xiaomi Redmi Note 9.

Il suddetto viene commercializzato in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, in particolare con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Volantino Esselunga: le offerte sono davvero senza limiti

Lo smartphone in promozione non rappresenta naturalmente uno dei top di gamma assoluti, ma è considerato come uno dei migliori per il rapporto qualità/prezzo offerto all’utente finale.

La scheda tecnica parla di un device da 6.53 pollici FullHD+, con sistema operativo Android 10 (ma interfaccia grafica MIUI 11), processore octa-core con frequenze di aggiornamento a 2GHz, 4 fotocamere posteriori (suddivise in 48 + 8 + 2 +2 megapixel), un sensore anteriore da 13 megapixel, il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, lo sblocco con il viso 2D, il chip NFC per i pagamenti contactless, per finire con una incredibile batteria da 5’020mAh.

Tutto questo risulta essere raggiungibile con un esborso finale di soli 179 euro; l’acquisto, lo ricordiamo, può essere completato solo ed esclusivamente nei punti vendita, non online sul sito.