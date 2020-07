L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta da soli 5.99 euro al mese che va ad attaccare ho.Mobile, Iliad e tutti gli altri virtuali come lui.

La nuova offerta è infatti sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero portandolo da iliad, ho.mobile, un Gestore Virtuale MVNO come Daily Telecom, Fastweb, PosteMobile, Tiscali e molti altri.

Kena Mobile lancia un’offerta che attacca i colleghi virtuali

L’offerta appena lanciata è denominata Kena 5.99 New che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo, come anticipato precedentemente, di 5.99 euro al mese. L’attivazione è GRATIS, così come la SIM.

L’attivazione è semplicissima e veloce: si effettua totalmente on-line direttamente sul sito del gestore Kena mobile. Basta infatti recarsi sul sito ufficiale dell’operatore, cliccare il bottone “acquista” che si riferisce all’offerta appena presentata e procedere con l’inserimento dei dati richiesti secondo le istruzioni fornite.

Vi ricordo che per effettuare la portabilità del numero dovrete inserire il seriale della vostra SIM (ICCD). Si tratta di un numero molto lungo che inizia con “8939….” ed è stampigliato sopra la SIM. Se avete ritagliato la SIM potete recuperarlo in modo molto semplice sia su iPhone che Android. Potete inoltre richiedere il trasferimento del credito residuo attualmente presente sulla vostra SIM. Vi ricordiamo inoltre che l’operatore in questione non aggiunge altri servizi a pagamento. Per scoprire tutti i dettagli o per scoprire altre offerte visitate il sito ufficiale di Kena Mobile.