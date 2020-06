L’operatore virtuale di Tim, Kena Mobile ha recentemente deciso di modificare leggermente l’attivazione dell’iniziativa denominata Porta un Amico, che permette di ottenere ricariche bonus del credito.

Più precisamente, l’iniziativa è stata estesa anche nei negozi fisici, inoltre l’operatore ha anche aggiornato la propria pagina dedicata, sul sito ufficiale. Ecco i dettagli.

Kena Mobile aggiorna l’iniziativa Porta un Amico

Vi ricordo che l’iniziativa Porta un Amico di Kena Mobile offre una ricarica omaggio di massimo 5 euro per chi invita e per il cliente invitato. Più precisamente, a nuova promo permette al cliente che invita di ricevere massimo 5 euro di ricarica omaggio in un mese per ogni invitato, fino a un massimo di 10 amici. Anche il cliente invitato riceve una ricarica identica, dunque pari a massimo 5 euro, e avrà modo di invitare a sua volta fino ad altri 10 amici.

Dallo scorso 17 giugno 2020 i clienti invitati possono aderire all’iniziativa con il codice amico a loro inviato anche nei punti vendita. Come viene indicato anche all’interno della pagina ufficiale del sito, il cliente può infatti decidere di recarsi in un negozio con il codice amico per attivare un’offerta a scelta con portabilità del numero e ottenere al successivo rinnovo una ricarica pari al costo dell’offerta e massimo di 5 euro. Quest’ultima sarà accreditata anche al cliente che ha invitato, come precisato precedentemente.

Successivamente, il cliente invitato in Kena con il codice invito potrà a sua volta condividere il suo codice per ottenere altri bonus ricarica invitando i suoi amici a passare a Kena. Secondo quanto riportato, il codice invito condiviso sarà valido fino al 10 Luglio 2020, salvo eventuali proroghe. Non vi resta che iniziare ad invitare i vostri amici in Kena, ne trarrete vantaggio entrambi!!