Proprio ieri 2 luglio 2020, in occasione della seconda sfida della WindTre Rising Stars Series, sul circuito virtuale di Assen, l’operatore ricorderà le sue attuali offerte tariffarie dedicate Young Summer Edition e Unlimited Gaming dedicate ai nuovi clienti Under 30.

Vi ricordo inoltre che, con le nuove versioni Easy Pay è incluso senza costi aggiuntivi anche il videogioco MotoGp 20, con la possibilità di scaricare direttamente sul vostro smartphone il gioco mobile MotoGP Championship Quest 2020. Scopriamo ora l’offerta.

WindTre presenta l’offerta Unlimited Gaming

L’offerta denominata Unlimited Gaming con Easy Pay comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet al costo di 29.99 euro al mese. Questa offerta è identica alla versione standard, solamente che ha il videogioco incluso. L’attivazione dell’offerta, in convergenza con l’offerta fissa, permetterà di pagarla solamente 9.99 euro al mese invece che 29.99 euro.

Per tutti i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 0 euro invece di 49.99 euro con offerta attiva per 24 mesi. Il gioco MotoGP™20 è incluso nell’offerta soltanto in caso di attivazione contestuale all’offerta Under 30 dedicata ed effettiva disponibilità presso uno Store. L’offerta Unlimited Gaming sarà disponibile fino al prossimo 26 luglio 2020 mentre le offerte Young Summer Edition rimangono attivabili.

Vi ricordo che Young Summer Edition Easy Pay comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 80 Giga di traffico internet mobile a 9.99 euro al mese per i primi 3 mesi con addebito su metodo di pagamento automatico, poi 11.99 euro al mese a tempo indeterminato.