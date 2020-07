Netflix è esperta nell’alimentare l’hype per le proprie serie televisive, inducendo dubbio ed attesa nell’appassionato che freme per ricevere maggiori informazioni in merito alle nuove stagioni. Lucifer 5 sta per arrivare, ma già si inizia a parlare di Lucifer 6.

Come ormai ben sapete, Lucifer Morningstar tornerà a fare capolino sui nostri schermi a partire dal 21 agosto, Tom Ellis tornerà ad ammaliarci con la sua voce sexy e l’interpretazione da primato di uno dei personaggi più controversi ed apprezzati degli ultimi anni. La quarta stagione era terminata con la discesa agli Inferi del Diavolo, proprio per evitare un’invasione da parte di diavoli e demoni in generale.

Cosa accadrà nella quinta stagione purtroppo non lo possiamo sapere, le bocche sono cucite ed in nessun modo è stata fornita alcuna dichiarazione in merito. L’unica notizia che vi possiamo dare riguarda la presenza di uno stravagante episodio noir, completamente in bianco e nero, ambientato nel passato. Per il resto, Lucifer 5 sarà composto da 16 episodi con una durata oscillante tra 50 e 60 minuti; le prime 8 puntate verranno rese disponibili il 21 agosto, mentre per le altre sarà necessario attendere ancora qualche mese.

Netflix conferma: Lucifer 6 si farà

Mentre fremiamo per mettere le mani sui nuovi episodi, Netflix, tramite il proprio profilo Facebook ufficiale, ha confermato che Lucifer 6 si farà e, sopratutto, che sarà l’ultima stagione.

Chiaramente al giorno d’oggi non possiamo sapere la data di uscita, né nemmeno lontanamente immaginare la trama, ma se avevate dubbio sul prosieguo della serie, sappiate che anche la sesta stagione vedrà la luce del sole.