Lucifer 5 sta arrivando, Lucifer Morningstar, uno dei personaggi più amati e discussi degli ultimi anni, sta finalmente per tornare sui nostri teleschermi in una veste completamente rinnovata e rivisitata.

L’attesa è stata lunghissima, diverse volte abbiamo effettivamente temuto di non poter riabbracciare il buon vecchio Lucifer, sopratutto in seguito alla decisione di FOX di non rinnovare la serie, poi salvata a tutti gli effetti da Netflix. Con la chiusura della quarta stagione, l’ipotesi più accreditata era quella di un taglio definitivo, ma Lucifer è stato salvato ancora, la quinta stagione probabilmente sarà l’ultima (mai dire mai) ed è sicuramente la più attesa, sopravvissuta anche al Covid-19 ed a tutti i ritardi conseguenti.

Lucifer 5: ufficiale la data di lancio

Lucifer 5 sarà suddiviso in due parti, i primi 8 episodi verranno ufficialmente lanciati da Netflix il 21 agosto 2020, poi sarà necessario attendere qualche mese prima di poter concludere la stagione, la pandemia ha colpito e rallentato il processo, ma fortunatamente praticamente il 99% delle riprese era già terminato.

Di spoiler non ne possiamo effettivamente fare, dato che neanche noi conosciamo cosa accadrà. La quarta stagione si era conclusa con il ritorno di Lucifer agli Inferi per mettere le cose in chiaro con i Demoni, e sopratutto per impedire una totale invasione della Terra. Naturalmente il Diavolo in persona tornerà al nostro livello, portando con sé il suo charme, la sua ironia e la sua voce incandescente.

Tom Ellis farà ritorno nelle vostre case a partire dal 21 agosto per un’estate che si prospetta essere davvero rovente.