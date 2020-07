WindTre si prepara ad un’estate ricca di sorprese per tutti i suoi clienti. Il provider di telefonia, che ha effettuato il suo esordio ufficiale in Italia lo scorso mese di marzo, già ha messo a disposizione degli utenti una vasta serie di iniziative sia nel campo della telefonia fissa che in quello della telefonia mobile.

WindTre, ricevere 100 Giga per la connessione internet in 4G

Oltre a premiare tutti i nuovi clienti, WindTre vuole omaggiare anche tutti coloro che già sono abbonati. In queste settimane i clienti potranno beneficiare delle nuove promozioni Giga Flash. Questa serie di offerte mette a disposizione consumi internet aggiuntivi per gli utenti che vogliono aumentare i Giga della loro ricaricabile di riferimento.

Nel novero del pacchetto Giga Flash, l’offerta migliore è senza alcun dubbio la 100 Giga Max. Attraverso questa iniziativa, al semplice prezzo di 9,99 euro, i clienti potranno ottenere 100 Giga per la connessione internet da utilizzare in un arco di tempo pari a due mesi. Al termine dei sessanta giorni promozionali, l’iniziativa sarà disattivata in automatico senza alcun altro pagamento.

Le Giga Flash di WindTre prevedono ampio grado di personalizzazione per le promozioni legate alla navigazione internet. Invece dei 100 Giga, i clienti potranno anche attivare 6 Giga extra ogni trenta giorni al costo fisso di 6 euro. Altra alternativa, invece, è l’offerta che mette a disposizione 10 Giga in 4G al semplice costo di 7 euro ogni trenta giorni.

Per poter beneficiare di questa e di altre iniziative dedicate ai già abbonati, basta collegarsi all’area personale dell’app ufficiale di WindTre.