Il volantino Comet riesce a rendere davvero felici gli utenti, all’interno della campagna promozionale, composta da oltre 35 pagine, gli utenti si ritrovano con tantissime offerte dai prezzi incredibilmente bassi e convenienti.

Tutti i prodotti in promozione, lo ricordiamo, possono essere acquistati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Coloro che vorranno approfittare del sito ufficiale, in aggiunta, dovranno però pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Nuove offerte Amazon con codici sconto completamente gratis per i soli iscritti al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: nuove offerte per tutti gli utenti

Gli smartphone in promozione sono innumerevoli e di fascia estremamente elevata, uno dei più interessanti resta sicuramente il Samsung Galaxy S20, top di gamma assoluto in vendita oggi a 799 euro, e tramite il quale il consumatore avrà la possibilità di godere di prestazioni molto interessanti.

Volendo spendere ancora di più, ma rinunciando nel contempo ai servizi Google l’utente potrà mettere le mani su uno Huawei P40 Pro da 1049 euro, i plus sono sicuramente rappresentati dal comparto fotografico e da un display estremamente interessanti.

Naturalmente sono disponibili anche diversi device appartenenti alla fascia media del mercato, come Oppo A9 2020 a 179 euro, Oppo A5 2020 a 139 euro, Oppo Reno 2Z a 279 euro o Oppo Reno 2 a 360 euro.

Il volantino Comet è forse uno dei migliori del periodo, se interessati a sfogliarlo e scoprire tutte le offerte, aprite subito le pagine che trovate elencate nel nostro articolo. Ricordate, ad ogni modo, che gli acquisti possono essere completati anche online sul sito ufficiale.