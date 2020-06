Esselunga è impressionante, poiché in grado di lanciare un volantino che nasconde al proprio interno un’offerta davvero molto interessante, se considerato che al giorno d’oggi infatti è possibile acquistare uno smartphone di ultimissima generazione ad un prezzo non particolarmente elevato.

Fino all’8 luglio, infatti, gli utenti che si recheranno personalmente nei punti vendita Esselunga in Italia potranno decidere di acquistare lo Xiaomi Redmi Note 9 spendendo davvero pochissimo. La campagna promozionale oggetto dell’articolo, come specificato più volte anche in passato, risulta essere fruibile esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale o altrove in Italia, salvo esaurimento anticipato delle scorte a disposizione.

Volantino Esselunga: la caratteristica e l’offerta principale

Il volantino Esselunga è caratterizzato dalla sua capacità di scontare moltissimo uno smartphone di ultima generazione, obbligando nel contempo l’utente all’acquisto del determinato modello, senza possibilità di scelta.

L’oggetto centrale è lo Xiaomi Redmi Note 9, recentemente presentato sul mercato nazionale, viene commercializzato da Esselunga ad un prezzo molto invitante, nonché corrispondente a soli 179 euro per la versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Naturalmente stiamo parlando di un terminale dalla qualità generale medio-bassa, la scheda tecnica lo dimostra a tutti gli effetti. Nello specifico integra un processore octa-core, un display da 6.53 pollici con display FullHD+, 4 sensori fotografici posteriori, un componente anteriore da 13 megapixel, una batteria da 5’020 mAh, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Per conoscere nel dettaglio la campagna e, sopratutto, per completare l’acquisto del prodotto, dovrete necessariamente recarvi in negozio.