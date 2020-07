Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivato il momento del ritorno sul piccolo schermo per due serie amatissime dal pubblico.

A presentarsi nuovamente nel catalogo Netflix saranno Lucifer e Vis a Vis, quest’ultimo in occasione dell’uscita dello spin-off El Oasis.

Intanto, si hanno anche informazioni sullo show che lo scorso anno ha fatto il boom di ascolti e consensi da parte del pubblico: parliamo di The Witcher, le cui riprese (posticipate a causa del lockdown) ricominceranno a partire dal prossimo 17 Agosto, come annunciato qualche giorno fa tramite l’account ufficiale Twitter della serie.

Lucifer, ritorno molto atteso: i fan sono in visibilio. Conferme anche per Vis a Vis?

I fan del diavolo più amato del panorama Netflix ora hanno una data in cui riporre le proprie attese: il 21 Agosto sarà disponibile sulla piattaforma la Stagione 5 parte 1.

Una successione di eventi e conferme piuttosto singolare ha portato a suddividere gli episodi di Lucifer in due tranches da 8 puntate ciascuna. Inizialmente, la quinta stagione doveva essere anche l’ultima per la serie. Ai 10 episodi programmati inizialmente se ne sono aggiunti altri 6, creando i presupposti per suddividerne l’uscita in una prima e in una seconda parte (un esperimento già testato e riuscito con altri contenuti, come Bojack Horseman).

A gennaio, però, è giunta notizia della firma di Tom Ellis per la 6 stagione, di fatto vanificando concettualmente la suddivisione, che però si è preservata come tale. Pertanto il 21 Agosto sarà possibile vedere i primi 8 episodi della 5ª stagione di Lucifer.

Nel frattempo si attendono notizie nell’ambito di un altro contenuto molto apprezzato dal pubblico: si tratta di Vis a Vis: El Oasis, lo spin-off della serie che dopo queste puntate chiuderà i battenti definitivamente.

La data d’uscita per l’America Centrale e l’America del Sud, comunicata negli scorsi giorni, corrisponde al 31 luglio. Che possa trattarsi del momento buono anche per l’uscita in Italia? Lo scopriremo nelle prossime settimane.