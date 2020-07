Amazon sta offrendo dieci euro di coupon a tutti gli studenti che si iscriveranno al programma Prime Student entro il prossimo 31 luglio. Un piccolo regalo che il colosso dell’e-commerce ha pensato per tutti quegli studenti che hanno portato a termine questo anno scolastico piuttosto particolare, che ha obbligato al distanziamento sociale e alla didattica Online.

Amazon, ecco come ricevere subito 10 euro di sconto

Gli studenti che attiveranno per la prima volta un abbonamento ad Amazon Prime Student, potranno beneficiare di uno sconto di dieci euro da applicare ai propri acquisti. Oltre ciò, gli studenti riceveranno novanta giorni di prova gratuita, al termine del quale l’abbonamento Amazon Prime Student si rinnoverà a soli 18 euro all’anno, prezzo dimezzato rispetto a quello richiesto per i non-studenti.

Per iscriversi ad Amazon Prime Student, occorre accedere a questa pagina e registrarsi al servizio con la propria e-mail universitaria e l’anno di laurea previsto. Chi non è in possesso di una mail universitaria, potrà fornire una serie di documenti alternativi che attestino la propria iscrizione all’università, come il certificato di iscrizione, il libretto universitario o la carta dello studente.

Una volta approvata l’iscrizione a Prime Student, Amazon invierà il codice STUDENT10 che potrà essere utilizzato per ricevere uno sconto di dieci euro sui propri acquisti. Per usufruire del coupon, basta aggiungere al proprio carrello i prodotti che si vogliono acquistare e, in fase di pagamento, inserire il codice nell’apposita area. Il buono sconto potrà essere utilizzato fino al 31 agosto per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, prodotti digitali, alimenti per neonati, buoni regalo, e-reader Kindle e tablet Fire.