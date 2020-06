A partire da ieri 29 giugno 2020, l’operatore Vodafone Italia proporrà, a tutti i nuovi clienti di rete fissa la nuova offerta convergente Family + a soli 9.99 euro al mese, provenendo da qualsiasi operatore o attivando un nuovo numero.

L’offerta Family+ è attivabile esclusivamente per i nuovi clienti Vodafone che attivano o hanno attivato il meccanismo Giga Family. Non è disponibile per i già clienti. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone propone la nuova offerta Family + a 9.99 euro al mese

Con Giga Family i clienti Vodafone possono unire la rete fissa al mobile pagando tutto in un’unica fattura e ottenendo 50 Giga o 100 Giga da aggiungere a quelli già presenti nell’offerta sul mobile senza costi aggiuntivi. Se si aggiunge un solo numero che ha lo stesso intestatario della linea fissa, si riceveranno 50 Giga in più ogni mese, aggiuntivi all’offerta di rete mobile.

Inoltre, per ogni ulteriore SIM che verrà associata alla propria Giga Family, riceverete 100 GB di traffico internet in più al mese per ognuna delle SIM Card, anche per la prima. Questo significa che la prima SIM avrà 100 Giga in più anziché 50 Giga, e anche tutte le altre avranno 100 Giga in più sulla loro offerta.

Il cliente potrà portare al massimo 6 SIM in Giga Family, ma il primo numero associato deve essere necessariamente quello dell’intestatario della linea fissa. Le SIM portate in Giga Family dovranno avere l’addebito nella fattura di rete fissa del primo numero mobile associato. Vi ricordo che Vodafone Family + include ogni mese un bundle di minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 50 Mega di traffico internet mobile a 9.99 euro al mese. Per scoprire maggiori dettagli o per attivare l’offerta, visitate il sito ufficiale dell’operatore.